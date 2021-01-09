Донецк, 9 января, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины семь раз за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, выпустив по населенным пунктам республики 24 единицы боевых припасов, сообщили 9 января в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Яковлевка, Веселое, Коминтерново, Ленинское.

По населенным пунктам республики вооруженные силы Украины выпустили одиннадцать мин из миномета калибра 120 мм, три мины — из миномета калибра 82 мм, по пять гранат было выпущено из гранатометов РПГ/СПГ и АГС. Один раз нарушалось перемирие из стрелкового оружия.

Информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры в результате обстрелов не поступала.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР, выпустив по территории республики 22 боевых припаса.