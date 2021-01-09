Киев, 9 января, 2021, 10:42 — ИА Регнум. 4846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки были зарегистрированы на территории Украины, сообщил 9 января министр здравоохранения страны Максим Степанов.

(сс) Mstyslav Chernov Лаборатория на Украине

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«Также за прошедшие сутки госпитализировано 2411 человек», — уточнил министр на своей странице в социальной сети Facebook.

С начала эпидемии коронавирус по данным украинского Минздрава выявили у 1 млн 110 тыс. 15 человек, 786 306 из которых выздоровели (7961 человек за сутки), 19 668 — скончались (80 человек за сутки).

Наибольшее количество инфицированных за минувшие сутки выявили в Днепропетровской области (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375), а также — в Черкасской (353) областях.

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