Санкт-Петербург, 9 января, 2021, 10:10 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 20 297 человек. Объем суточного тестирования вырос почти на две тысячи исследований по сравнению с предыдущими сутками.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в машине скорой помощи

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Однако пока он значительно уступает масштабам суточного тестирования перед Новым годом, превышавшим 40 тыс. тестов в сутки.

По данным городского оперативного штаба, на 9 января под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 906 человек, из них 211 человек — контактные лица.

Напомним, по данным за 7 января, в Петербурге было зафиксировано 3017 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стационары 8 января было госпитализировано 799 человек.