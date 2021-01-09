Пекин, 9 января, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Китайские ученые выяснили, что ген, играющий ключевую роль в помощи рису адаптироваться к низкому содержанию азота в почве, может быть использован для получения высокоурожайных сортов риса при снижении использования азотных удобрений, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

(сс) Quangpraha Рисовые поля

Азотные удобрения играют важнейшую роль в увеличении урожайности риса, однако наносят вред экосистеме. Ученые пытались вывести новые сорта риса с высокоэффективным использованием азота в сельхозпроизводстве.

Исследователи из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук представили анализ генома 110 семенных ростков (зародышевой плазмы) из 52 стран и регионов мира.

Эта плазма принадлежала к различным сортам риса, выращиваемым фермерами по всему миру еще до того, как были популяризированы современные высокоурожайные сорта, и до широкомасштабного применения азотных удобрений.

Анализируя глобальную информацию о содержании азота в почвах, ученые выяснили, что имеется серьезная корреляция между вариантами гена, названного OsTCP19, и содержанием азота в почвах по всему миру. Ген OsTCP19-H отличается высокой азотной эффективностью. Он широко распространен в тех сортах риса, что выращиваются на бедных азотом почвах, но практически утрачен в богатых азотом районах.

Дальнейшие исследования показали, что селекция высокоурожайных культур с пониженным содержанием азота может быть реализована путем возвращения OsTCP19-H к современным сортам. Он может повысить эффективность использования азота на 20−30% в условиях снижения подачи азота.

Результаты исследования были опубликованы в последнем номере журнала Nature. По мнению экспертов, это исследование, как ожидается, поможет найти способ сократить использование удобрений без ущерба для производства продуктов питания.