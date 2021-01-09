Норильск, Красноярский край, 9 января, 2021, 09:08 — ИА Регнум. На месте схода лавины в Норильске (Красноярский край) найдено тело мужчины. Об этом сообщает ГСУ СКР по региону.

24.mchs.gov.ru Транспортировка найденного в живых человека на месте схода лавины в Норильске

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Таким образом, число жертв ЧП выросло до трёх человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, информация о происшествии поступила в следственные органы ночью 9 января. Произошёл сход снежной лавины на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска. Засыпало несколько строений, в которых находились люди. Возбуждено уголовное дело. Ранее под снежной массой был обнаружен 14-летний подросток. Его доставили в больницу с тяжёлыми травмами. Также ранее были обнаружены тела 38-летней женщины и полуторагодовалого ребёнка.

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