Санкт-Петербург, 9 января, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Петербурге всего за два с половиной года — с мая 2018 года по декабрь 2020 года — средняя цена одного квадратного метра жилья в новых домах увеличилась на 29,08% (с 89,5 тыс. рублей до 126,2 тыс. рублей). Однако в 2021 году аналитики прогнозируют замедление темпов роста, поскольку многие объекты оказались переоценены.

Дарья Драй ИА REGNUM Строящиеся дома

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По словам Алексея Лякина, управляющего партнера франшизы АН «НФЦ», «наиболее значительный рост стоимости «квадрата» был отмечен в проектах точечной застройки». Речь идет об домах комфорт-класса и бизнес-класса, расположенных в «эксклюзивных» локациях, где почти нет конкуренции со стороны других проектов.

В то же время рост цен в минувшем году был характерен для всего рынка петербургской «первички».

«Высокий спрос и низкие ставки по ипотечным кредитам привели к тому, что большинство проектов в городе значительно переоценены. На данный момент переоцененными являются 60−70% новых проектов», — полагает эксперт.

По прогнозу Алексея Лякина, в наступившем 2021 году рост цен на первичном рынке в начале года еще будет соответствовать темпам прошлого года, но с весны-лета рост цен замедлится или вообще остановится.

«Допускаю, что к концу 2021 года цены вновь начнут расти, но медленно. Думаю, что годовой рост цен на новостройки будет в два раза ниже, чем в 2020-м», — отметил специалист.

Добавим, что в Ленинградской области стоимость 1 кв. метра за 2,5 года выросла на 26,3%, с 58,7 тыс. рублей до 79,7 тыс. рублей.