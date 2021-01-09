Кемерово, 9 января, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 9 января, сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами — 35 °C и ниже. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Николай Дубовской. Морозное утро. 1894

Сотрудники регионального управления МЧС РФ просят кузбассовцев отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте — «из-за возможного осложнения обстановки на дорогах и риска возникновения дорожно-транспортных происшествий в период низких температур».

В ведомстве также просят в период похолодания строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту.