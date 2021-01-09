Новосибирск, 9 января, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Новосибирский следственный отдел на транспорте назначил проверку по факту вынужденной посадки самолёта АТР-72, следовавшего рейсом Сургут — Новосибирск. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Аэропорт «Толмачёво»

Напомним, что накануне, 8 января, в новосибирский аэропорт «Толмачёво» вернулся самолёт, вылетевший в Сургут. Предварительная причина возврата — отказ правого двигателя.

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«Предварительно установлено, что в самолёте сработала индикация отказа правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту — аэропорту назначения «Толмачево» в Новосибирске, — уточнили в ведомстве. — На борту находились четыре члена экипажа и 52 пассажира. Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно повреждений не получило».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.