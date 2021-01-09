Новосибирск, 9 января, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Руководство Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) приостановило действие контракта с известной в Грузии прима-балериной, руководителем балетной труппы Тбилисского государственного театра оперы и балета Нино Ананиашвили. Её должны были назначить руководителем балетной труппы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новосибирский государственный академический театр оперы и балета

Причина — преждевременное появление информации о назначении в СМИ.

«Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что Нино Ананиашвили приглашена на должность руководителя балетной труппы НОВАТа. Руководство театра считает, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу — крайняя степень неуважения к артистам труппы. Поэтому мы вынуждены приостановить действие контракта, заключённого с артисткой, до выяснения всех обстоятельств появления данной информации в публичном пространстве», — сообщили ИА REGNUM в театре.

Окончательное решение руководство НОВАТа примет в середине января — по результатам встречи художественного руководителя театра Владимира Кехмана с Ананиашвили.

Читайте также: Прима-балерина из Тбилиси может возглавить балетную труппу в Новосибирске