Норильск, Красноярский край, 9 января, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту гибели людей на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба СК.

Krk.sledcom.ru Сотрудники следственного комитета на месте схода лавины в Норильске

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, что лавина сошла на территорию турбазы накануне вечером. Снежная масса накрыла территорию в 600 квадратных метров. На данный момент обнаружены тела двух погибших — матери и её полуторагодовалого ребенка. При этом под снегом могут находиться от четырех до шести человек.

Ситуация осложняется сильными морозами — в районе турбазы уже минус 25 градусов по Цельсию. Шансы найти оставшихся людей живыми снижаются.

В спасательной операции задействованы более 240 человек при 29 единицах техники.