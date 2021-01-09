Норильск, Красноярский край, 9 января, 2021, 07:30 — ИА Регнум. На горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Норильске, где накануне сошла лавина, обнаружено тело ещё одного погибшего — это полуторагодовалый ребенок. Об этом сегодня, 9 января, сообщили журналистам волонтеры, принимающие участие в спасательной операции.

24.mchs.gov.ru Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в Норильске

Напомним, что снежная лавина накрыла территорию горнолыжной базы «Гора Отдельная» накануне вечером. Снежная масса сошла на шесть горнолыжных домиков. Сейчас спасатели обнаружили тело полуторагодовалого ребенка, ранее было обнаружено тело его 38-летней матери. Таким образом, общее число погибших достигло двух.

При этом управляющей частной туристической базой комплекса Игорь Шаталов отметил, что под снегом могут находиться до шести человек. Ситуацию осложняет то, что температура воздуха в районе турбазы опустилась уже до минус 25 градусов по Цельсию. Это снижает шансы найти оставшихся людей живыми.