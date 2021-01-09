Степанакерт, 9 января, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Очередную колонну с 225 беженцами сопроводили российские миротворцы в Нагорный Карабах из Армении. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Возвращение беженцев по Лачинскому коридору

Всего в Нагорный Карабах при содействии российских военнослужащих вернулись 48 059 беженцев. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают сопровождение беженцев на родину, оказывают гуманитарную и медицинскую помощь, восстанавливают объекты инфраструктуры.

Также российские миротворцы проводят разминирование территории и осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль на 23 наблюдательных постах за соблюдением режима прекращения огня сторонами военного конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало об очистке российскими сапёрами 440 га территории Нагорного Карабаха от неразорвавшихся мин и боеприпасов.