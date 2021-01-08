Эр-Рияд, 8 января, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд привился от COVID-19, сообщает 8 января Саудовское агентство печати.

Kremlin.ru Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд

Отмечается, что Аль Сауд получил первую дозу препарата от коронавируса.

Вместе с тем информации о самочувствии 85-летнего монарха после вакцинации не приводится. Также не сообщается, вакциной какой компании привился монарх.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед ибн-Салман аль-Сауд поставил прививку от коронавируса.

С начала эпидемии COVID-19 в Саудовской Аравии подтверждено более 360 тыс. случаев коронавирусной инфекции, жертвами заболевания стали более 6 тыс. человек.