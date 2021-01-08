Женева, Швейцария, 8 января, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена получить полные данные о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» к концу текущего месяца. Об этом 8 января заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао на брифинге в Женеве.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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"Мы надеемся получить остальные данные от (института) Гамалеи, который является российским производителем, до конца января», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

На сегодняшний день в России в гражданский оборот было выпущено более 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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