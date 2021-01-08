Женева, Швейцария, 8 января, 2021, 21:30 — ИА Регнум. В мире за последние сутки скончались ещё по меньшей мере 13 696 больных COVID-19, также на планете Земля выявили 771 527 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 8 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как сообщается, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 86 749 940 инфицированных коронавирусом, общее число зарегистрированных летальных случаев достигло 1 890 342.

Напомним, накануне представители ВОЗ сообщали о выявлении в мире за сутки более 735 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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