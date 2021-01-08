Баку, 8 января, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения о создании Турцией авиабаз в трех городах республики. Об этом 8 января заявил начальник пресс-службы военного ведомства Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Минобороны Азербайджана

«Распространившаяся информация не соответствует действительности», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что «за исключением случаев, предусмотренных в соглашениях, которые она поддерживает, Азербайджан не придерживается политики размещения на своей территории иностранных военных баз».

Напомним, ранее сегодня, 8 января, местные СМИ сообщили, что Турция намерена создать авиабазы в трёх городах Азербайджана — Гяндже, Лянкяране и Габале.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск. Бои в Карабахе продолжались с 27 сентября.

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