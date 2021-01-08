Вильнюс, 8 января, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Дело двух обвиняемых в шпионаже в пользу России граждан Литвы передано в Клайпедский окружной суд. Об этом сообщается в пятницу, 8 января, на сайте прокуратуры Литвы.

Судейская мантия

«Клайпедскому окружному суду передано … дело в отношении двух граждан Литвы», — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что после получения материалов из Департамента госбезопасности Литвы было начато досудебное расследование о вероятном шпионаже. При этом в сообщении отмечается, что между собой подозреваемые, которые были задержаны в марте прошлого года, знакомы не были.

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря пресс-служба министерства госбезопасности (МГБ) ДНР сообщила, что журналист Роман Манекин задержан по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.