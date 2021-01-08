Санкт-Петербург, 8 января, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Пилотом легкомоторного самолета Piper, потерпевшего авиакатастрофу 8 января в Ленинградской области, являлся сотрудник государственного казённого учреждения «Агентство внешнего транспорта», которое подведомственно комитету по транспорту Санкт-Петербурга.

СЗ СУ на транспорте СКР Место крушения самолета в Ленобласти

Как уточнили агентству ТАСС в комитете по транспорту, Николай Иванов управлял самолетом в свободное от работы время, и этот полёт никак не был связан с его служебными обязанностями. По данным источника, у Иванова имелся большой налёт в качестве пилота.

В свою очередь 78.ru сообщает, что в «Агентстве внешнего транспорта» Иванов работал начальником сектора обеспечения функционирования объектов инфраструктуры воздушного транспорта, то есть, его служебная деятельность была напрямую связана с авиацией.

Напомним, трагедия произошла 8 января в 13:40 мск на аэродроме Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти. Легкомоторный самолет Piper с пилотом и двумя пассажирами на борту во время взлёта столкнулся с взлетевшим ранее другим легкомоторным самолетом Cessna, на борту которого был только пилот.

В результате столкновения самолет Piper упал на землю и разрушился. Все три человека, находившиеся на борту, погибли на месте. Второй самолет получил повреждения, но пилот смог его посадить. Пилот доставлен в больницу.

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По факту авиакатастрофы органами СКР на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Кроме того, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов по факту столкновения над посадочной площадкой аэродрома Гостилицы.