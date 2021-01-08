Бишкек, 8 января, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Правительство Киргизии ведет с представителями Газпрома переговоры о снижении расценок на поставляемый в республику природный газ. Об этом заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков на встрече с экспертами и общественностью, посвященной проблеме сильного смога в киргизской столице.

Gazprom.ru Магистральный газопровод «Газпром — Кыргызстан»

По словам высокопоставленного чиновника, если российская корпорация согласится снизить тарифы, то киргизские власти смогут начать разработку проекта по переводу столичной ТЭЦ с угля на газ.

Он отметил, что на переоборудование Бишкекской теплоэлектроцентрали для работы на природном газе потребуется почти 3,5 млрд сомов (3,1 млрд рублей).

«При этом менять котлы не нужно, они были установлены еще в советское время и могут работать как на угле, так и на газе», — констатировал исполняющий обязанности главы правительства.

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