Санкт-Петербург, 8 января, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге более 10,1 тысячи человек вакцинировались от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в городе на Неве привито 780 человек. Об этом 8 января сообщили в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге

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Всего вакцинировано 10 127 человек, из них 269 закончили цикл вакцинации. В город поступило 22 692 комплекта доз вакцины. Остаток в поликлиниках — 12 565 доз.

«В поликлинике №111 Приморского района вакцинирована третья группа журналистов — 20 человек. Всего за новогодние праздники от коронавирусной инфекции привиты более 80 представителей СМИ», — уточнили в оперштабе.

В Смольном уточнили, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции в городе продолжается. 7 января не достигнуты пиковые значения по количеству прививок, так как в этот день в дежурном режиме работала только треть пунктов вакцинации, поток вакцинируемых в связи с праздником также был невелик.

В оперштабе рассчитывают, что 8 января будет увеличение количества вакцинаций.

«В ближайшее время начнется серьезный рост количества людей, получающих второй компонент вакцины», — отметили в оперштабе.