Деревня Гостилицы, Ленинградская область, 8 января, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту столкновения двух легкомоторных самолётов возле посёлка Гостилицы Ломоносовского района. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. В авиакатастрофе погибли три человека.

Пресс-служба Северо-Западное СУТ СКР По факту столкновения двух самолетов в Ленобласти возбудили дело

По предварительной информации, 8 января легкомоторный самолет Piper с пилотом и двумя пассажирами совершал взлет с аэродрома деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области, после чего произошло его столкновение в воздухе с другим легкомоторным самолетом, на борту которого был только пилот.

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В результате произошедшего двое пассажиров и пилот легкомоторного самолета Piper от полученных травм скончались на месте, пилот второго самолета доставлен в больницу.

Уголовное дело возмущено по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время следователями и криминалистами осматривается место происшествия, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.