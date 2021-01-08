Нижний Новгород, 8 января, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В нескольких нижегородских СМИ ранее появилась публикация о том, что в морге Приволжской столицы очнулся 56-летний местный житель, которого врачи посчитали умершим.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

При этом было отмечено, что мужчина пролежал в холодильнике морга почти трое суток.

Министерство здравоохранения Нижегородской области провело расследование по информации о якобы «воскресшем из мертвых» нижегородце.

Сотрудники регионального ведомства обзвонили все местные морги, но ни в одном из них подобных инцидентов в новогодние и рождественские праздничные дни не зафиксировано.

В итоге минздрав назвал появившуюся в прессе информацию не соответствующей действительности, подчеркнув при этом, что трупы в патолого-анатомических отделениях Нижегородской области не лежат по трое суток без вскрытия.