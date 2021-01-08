Малоярославецкий район, Калужская область, 8 января, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Пожар в жилом одноэтажном деревянном доме произошёл в деревне Ратманово Малоярославецкого района Калужской области в ночь на 8 января. При тушении пожара обнаружено тело 36-летнего мужчины, который проживал в этом доме один, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

По предварительным данным, возгорание произошло в центральной части дома, предположительно, из-за электрического обогревателя. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение.