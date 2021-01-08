Калуга, 8 января, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 158 человек за последние сутки, сообщает 8 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 7 января, в регионе был зарегистрирован 161 подтверждённый случай.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 22 376 человек, 1632 человека находятся на лечении, 20 558 человек выздоровели, 186 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (286), в Обнинске (152), в Кировском районе (119) и в Боровском районе (105).