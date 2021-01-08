Киев, 8 января, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Есть много предпосылок того, что в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский потеряет первое место в рейтинге самых влиятельных людей страны, заявил политический обозреватель Александр Фомин, анализируя возможное развитие событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Фомин напомнил, что рейтинги участников «топ-10» по влиятельности за 2020 год развивались разнонаправленно. Например, олигарх Игорь Коломойский за предыдущий год «упал» со второго места на седьмое, а премьер-министр Денис Шмыгаль занял лишь десятую позицию.

«Правительство Шмыгаля работает без программы, поскольку Рада в июне не дала необходимое количество голосов. А в народе зреет недовольство, потому что, несмотря на хороший люфт во времени, Кабмин подошел к скачку заболеваемости «короной» плохо подготовленным. Даже школьники уже знают, что деньги из антикоронавирусного фонда пошли не на закупку оборудования и спецсредств для больниц, а также оборудование новых койко-мест, а на дорожное строительство. В общем, в нужный момент Шмыгалю могут предъявить «по счетам», а поскольку большинство в Верховной раде фактически развалилось, то и оперативно отправить в отставку», — анализирует ситуацию эксперт.

По словам Фомина, глава офиса президента Андрей Ермак и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заняли свои позиции в верхней части рейтинга исключительно благодаря должности. В то же время пятое место Виктора Медведчука — это пример того, что настоящее влияние далеко не всегда зависит от высокого поста.

«Позиции Ермака (№6) и спикера ВР Дмитрия Разумкова (№ 4) — это в первую очередь дань высокой должности. Об этом наглядно свидетельствует пример экс-главы ОП Андрея Богдана, который после увольнения выпал за пределы топ-40 (№ 46). На контрасте, высокая пятая позиция главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука — это пример того, что настоящее политическое влияние не всегда зависит от должности», — поясняет политолог.

Фомин напоминает, что в прошлом году ОПЗЖ по сути политически вытеснила «слуг народа» с юго-востока, также Медведчук договорился с Путиным о производстве вакцины от коронавируса на украинском заводе.

«У Медведчука вторая по численности фракция в Верховной Раде, его партия успешно выступила на местных выборах, «зачистив» Юго-Восток от «слуг народа». Кроме того, Медведчук подтвердил свой статус переговорщика № 1 — только ему удалось договориться с Путиным о передаче Украине технологии и сырья для производства «Спутника V» на заводе «Биолек» в Харькове», — приводит аргументы журналист.

Также, по его мнению, партия Медведчука устроила настоящее «Ватерлоо» Зеленскому и Ахметову на малой родине президента — в городе Кривой Рог.

«На местных выборах проекты Ахметова выступили очень скромно. А «вишенкой» на торте стало самое настоящее «Ватерлоо», которое ОПЗЖ Медведчука устроила Зеленскому и Ахметову на малой родине президента — в Кривом Роге, где кандидат от «Слуги народа» проиграл с разгромным счетом», — напоминает эксперт.

Занявший второе место в рейтинге влиятельности глава МВД Арсен Аваков, поясняет Фомин, контролирует самый мощный силовой ресурс после ВСУ.

«У Авакова есть своя квота в Кабмине (например, министр инфраструктуры), на него ориентируется часть депутатов «Слуги народа» и группы «За будущее». Самое главное, что глава МВД контролирует самый мощный силовой ресурс в стране. Самый мощный, конечно, после армии», — уточняет он.

В завершение Фомин выражает сомнение, что президенту Зеленскому удастся сохранить первое место по влиятельности в 2021 году.

«Действительно, на сегодняшний день Зеленский пока еще сохраняет статус самого популярного политика в стране… Вместе с тем, в ответ на попытки власти объявить локдаун ряд мэров городов уверенно заявили, что не будут выполнять такое решение Киева. Можно ли считать самым влиятельным человека, которого просто «посылают» политики на несколько рангов ниже? Или который отчитывается перед иностранными послами, в связи с чем появился даже термин «Семипосольщина»? В общем, слишком много предпосылок, что в рейтинге-2021 Зеленского серьезно потеснят с первого места другие фигуры», — прогнозирует политический обозреватель.