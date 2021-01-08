Москва, 8 января, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Российской Федерации за сутки выявлено 23 652 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 8 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 23 652 новых случая заражения коронавирусом выявлены в 84 субъектах Федерации из 85 (не выявлены случаи заражения в Чукотском автономном округе). При этом 11,4% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за минувшие 24 часа от COVID-19 скончались 454 человека. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции смогли 21 677 человек.

Лидером по числу суточного прироста случаев заражения остается Москва — за минувшие 24 часа в столице выявили 5027 новых зараженных. Далее следует Санкт-Петербург — 3017 случаев за сутки. Затем идут: Московская область (1226), Нижегородская область (467), Ростовская область (394).