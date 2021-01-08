Киев, 8 января, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Изворотливым, жадным человеком, который много сделал для того, чтоб разорвать Украину на части,назвал бывшего президента Украины Петра Порошенко украинский журналист Дмитрий Гордон. Об этомон рассказал в трансляции, которая велась 7 январяна его каналев видеохостинге YouTube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

Украинский журналист отметил, что если быемупришлось выбирать между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутатом Рады Виктором Медведчуком, то ни одному из этих лиц предпочтений отдано бы им не было.

«Я, во-первых, не голосовал бы по-любому ни за одного, ни за другого. Выбирать между ними — это кошмар. Они одинаково неприятны мне. Только Порошенко мне более неприятен, чем Медведчук. Я объясню почему. Медведчук — враг, но враг честный. Он последовательно занимает антиукраинскую позицию, пророссийскую, он этого не скрывает. И он как враг вызывает уважение, что он не маскируется. Он прямой. Он, все, что он говорит, мы видим. И мы знаем, чего от него ждать», — поделился Гор д он своим мнением об одном из лидеров украинской оппозиции Викторе Медведчуке.

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Также Гордон поделился своим мнениемио Петре Порошенко.

» Порошенко — это хитрый, изворотливый, жадный человек, который много сделал для того, чтоб разорвать Украину на части. Я не хочу говорить лишний раз о Порошенко, мне это, повер ь те, неприятно. Вот неприятно и все. Я это сказал однажды ему в лицо. Я бы с удовольствием сделал с ним интервью, если бы он на него пошел, где мы бы поспорили на целый ряд тем. Он не идет», — отметил он.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон заявил, что Украина как государствоможет прекратить свое существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса.

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Отметим, Дмитрий Гордон известен на Украине неоднократными негативными высказываниями в адрес жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также — в адрес российской власти.

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