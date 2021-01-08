Украинский журналист: Порошенко многое сделал для разрыва Украины на части
Киев, 8 января, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Изворотливым, жадным человеком, который много сделал для того, чтоб разорвать Украину на части,назвал бывшего президента Украины Петра Порошенко украинский журналист Дмитрий Гордон. Об этомон рассказал в трансляции, которая велась 7 январяна его каналев видеохостинге YouTube.
Украинский журналист отметил, что если быемупришлось выбирать между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутатом Рады Виктором Медведчуком, то ни одному из этих лиц предпочтений отдано бы им не было.
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Также Гордон поделился своим мнениемио Петре Порошенко.
Напомним, ранее Дмитрий Гордон заявил, что Украина как государствоможет прекратить свое существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса.
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Отметим, Дмитрий Гордон известен на Украине неоднократными негативными высказываниями в адрес жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также — в адрес российской власти.
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