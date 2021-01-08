Пекин, 8 января, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Почти 800 км реки Хуанхэ замерзло из-за морозов, обрушившихся на северные районы Китая, сообщает 7 января агентство Синьхуа.

(сс) 黄河山曲 Лед на реке Хуанхэ

К 11:00 по местному времени 5 января в общей сложности 787,1 км реки перемерзло, сообщили в Комиссии по защите реки Хуанхэ при Министерстве водных ресурсов КНР.

Замерзшие участки реки расположены в Нинся-Хуэйском автономном районе и Внутренней Монголии, сообщили в комиссии. Здесь перемерзло 720 км реки. В низовьях реки в провинции Шаньдун вода замерзла впервые этой зимой. Льдом покрыто 4,6 км реки.

Представитель комиссии Чэнь Иньтай заявил, что перед рекой встает нарастающая опасность ледовых заторов, поскольку холодный ветер гонит замороженные глыбы льда во все больших количествах.

Река Янцзы является второй по протяженности рекой в Китае. Ее длина достигает 5464 км. Участок реки во Внутренней Монголии занимает шестую часть от общей ее протяженности.