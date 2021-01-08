Челябинск, 8 января, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Челябинской области за 7 января обнаружили 295 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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К утру 8 января в регионе выявлено уже 38 516 носителей. Больных COVID-19 насчитывается 13 703.

За сутки по выздоровлении выписаны 115 пациентов. А за весь период пандемии выздоровели уже 23 409 граждан.