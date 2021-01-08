Всеволожск, Ленинградская область, 8 января, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Ленинградской области ребенок получил травмы и оказался в больнице после катания с горы на «ватрушке». Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете, в компетенцию которого входит расследование преступлений в отношении детей. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Мальчик с «ватрушкой»

Травмирование несовершеннолетнего во время прогулки произошло 7 января во Всеволожском районе в поселке Воейково. По предварительным данным, отец с трехлетним сыном катались на «ватрушке» с горы. В какой-то момент ребёнок ударился головой, получил различные травмы и был госпитализирован.

По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.