Абу-Даби, 8 января, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова уверенно обыграла представительницу Италии Бьянку Турати во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вероника Кудерметова

Спортсменка из России легко переиграла итальянку в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Кудерметова, являющаяся 46-й в рейтинге WTA, два раза поедал навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов. Ее оппонентка за это же время ни разу не подала навылет и восемь раз ошиблась при подаче.

Отметим, в третьем круге турнира WTA в Абу-Даби Вероника Кудерметова встретится с победительницей противостояния между испанской спортсменкой Паулой Бадосой и представительницей Франции Ализе Корне.