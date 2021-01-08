Москва, 8 января, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Рынок вакцин от коронавируса придаст мощный стимул развитию фармацевтической промышленности, и на протяжении ближайших двух лет она будет приносить большие прибыли, чем множество других отраслей реального сектора экономики. Об этом 8 января заявил генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев на телеканале «Россия 24».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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"Это та большая фарма, которая на протяжении следующих двух лет, когда мир будет выходить из пандемии, когда будем всё ещё напуганы этими проблемами болезни, будет больше тратиться на лекарства. Они как раз и дадут неплохую прибыль в сравнении с множеством компаний реального сектора», — заявил Лосев.

Согласно прогнозу Morgan Stanley, объём будущего рынка вакцины от коронавируса может составить более 10 млрд долларов в год.