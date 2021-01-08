Москва, 8 января, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Российские вакцины «Спутник V» и «Эпиваккорона» имеют лучшую статистику применения, чем западные аналоги. Об этом 8 января заявил консультант Clinical Microbiologist и глава департамента инфекционного контроля Birla Hospitals Дебкишор Гупта на телеканале «Россия 24».

Дарья Драй ИА REGNUM Российская вакцина от коронавируса

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«Обе российские вакцины очень эффективны — выше 95%, что превышает показатели американских аналогов», — заявил Гупта.

При этом, его словам, вакцина «Эпиваккорона» центра «Вектор» наиболее безопасна и предполагает наименьшие риски побочных эффектов.

«Американские вакцины производства Pfizer и Moderna основаны на рибонуклеиновой кислоте, но это абсолютно новый материал и мы до конца не знаем его побочных эффектов. Российская вакцина «Вектор», очевидно, является наиболее безопасной, потому что она основана на технологии, проверенённой временем — так называемом аденовирусным принципом», — пояснил он.