Пекин, 8 января, 2021, 10:43 — ИА Регнум. На материковой части Китая выявлено 53 новых подтвержденных случая COVID-19, из которых 37 оказались локальными, остальные — импортированными, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

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По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 33 новых случая пришлось на провинцию Хэбэй, два — на Ляонин, и еще по одному — на Пекин и Хэйлунцзян соответственно.

Кроме того, из 16 импортированных случаев восемь пришлось на Шанхай, три — на Гуандун, и по одному — на Ляонин, Цзянсу, Фуцзянь, Хэнань и Хунань. Ни одного случая подозрения на инфекцию зафиксировано не было. Из больниц выписано 17 пациентов, переболевших опасной инфекцией.

Общее число заболевших в Китае с начала эпидемии достигло 87 331 случая, 521 человек продолжат получать медицинскую помощь в госпиталях страны, включая 13 пациентов в тяжелом состоянии. Выздоровели 82 176 человек, скончалось 4634 человека.