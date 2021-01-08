Тбилиси, 8 января, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Грузии по мере тушения природных пожаров возникают новые очаги возгорания, и их общее количество не уменьшается. Об этом сообщает пресс-служба Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Утром 7 января в стране было зафиксировано девять пожаров, в течение дня спасатели ликвидировали четыре из них, но к вечеру стало известно о новых случаях возгорания в Сванетии и Имеретии.

«С 4 января в Службу управления чрезвычайными ситуациями поступило 261 сообщение об очагах полевых и лесных пожаров, из которых 252 ликвидированы, а четыре локализованы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Часть пожаров разгорелись в труднодоступной горной местности. Для их тушения приходится использовать вертолеты.

Причиной пожаров в ведомстве спасателей считают поджоги травы на полях местными жителями.