Саратов, 8 января, 2021, 09:24 — ИА Регнум. На территории Саратовской области из-за ухудшения погодных условий объявлен желтый уровень опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Николай Сверчков. Ямская тройка застигнутая метелью. 1881

Так, днем 8 января ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Местами по области пройдет сильный снег с порывами ветра до 15−17 м/с. На дорогах гололедица. В предстоящие выходные, 9 и 10 января, также возможен снег. Температура воздуха в ночные часы составит минус 2 градуса, днем от 0 до — 1 градуса.

Понижение температуры начнется с понедельника, 11 января. Осадки не предвидятся.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Республике Алтае по состоянию на 7 января с начала 2021 года зарегистрировано девять пожаров. Это в три раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Погибших и пострадавших нет. Спасатели связывают рост числа происшествийс морозной погодой, установившейся в республике с конца декабря.

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