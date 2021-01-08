Польша, 8 января, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро распорядился проверить решение прокураторы Радома о прекращении расследования по подозрению в оскорблении польского герба в ходе выставки в Мазовецком центре современного искусства Elektrownia. Об этом сообщают польские СМИ.

Мазовецкий центр современного искусства Elektrownia

Речь идет о фотографии обнаженной женщины, которая стоит на фоне герба Польши, работы художественной группы Łódź Kaliska. Впервые она была сделана в ходе фотосессии 2004 года для журнала Playboy и выставлена в Elektrownia в январе 2020 года.

Демонстрация снимка возмутила Лагерь Великой Польши (OWP), польское националистическое объединение национал-демократического толка. 10 февраля 2020 года OWP подал заявление о подозрении в совершении публичного преступления. 19 июня 2020 года прокуратура Радома возбудила расследование. А 4 января 2021 года было заявлено о прекращении расследования, поскольку акт демонстрации фотографии — это всего лишь «выражение художественного видения».

«Обоснование прекращения расследования прокуратурой Радома выглядит не только скандальным, что бьет по чувствам поляков. Пренебрежение национальными символами является унижением их. Искусство и художественное видение не могут выходить за рамки существующих правовых рамок. Сильное государство защищает свои культурные ценности, то, что составляет сущность и связующий элемент нации, включая национальные символы», — заявили в ответ в Лагере Великой Польши.

В итоге Зёбро дал поручение прокуратуре Люблинского воеводства проверить правильность решения прокуратуры Радома.