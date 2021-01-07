Москва, 7 января, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Права на ошибку во время визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Сирию в январе 2020 г. не имели сотрудники служб безопасности. Об этом рассказал начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС Российской Федерации Игорь Костюков в эфире телеканала «Россия 1».

Kremlin.ru Владимир Путин посетил командный пункт группировки Вооружённых Сил России в Сирии. С Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом (слева) и Министром обороны России Сергеем Шойгу. 7 января 2020 года, Дамаск

«Это (работа по подготовке визита Путина в Сирию — прим. ИА REGNUM) было очень сложно, — подчеркнул Костюков. — Было много неясных моментов».

Начальник ГРУ уточнил, что в организации визита главы государства в Сирию было задействовано много разных структур, в том числе Федеральная служба охраны (ФСО) и сирийские «партнеры и коллеги».

По словам Костюкова, гарантия безопасности российского лидера была самым сложным обещанием, которое он дал. Начальник ГРУ отметил, что у привлечённых к этой операции сотрудников не было права на ошибку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января 2020 года в Дамаск довольно неожиданно для общественности прилетел глава Российской Федерации Владимир Путин.

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