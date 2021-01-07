Санкт-Петербург, 7 января, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за сутки с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее госпитализированы 794 человека. Это всего на два человека больше показателя предыдущих суток. Однако в недельном исчислении, по сравнению с 1 января 2021 года, в больницы города привезли на 75 человек меньше. Снижение к уровню прошлого четверга составило 8,63%.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

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Как сообщили 7 января в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19, за последние сутки значительно — на 37,71% к уровню четверга прошлой недели — увеличилось количество петербургских пациентов в федеральном регистре лиц с подтвержденным ковидом. В то время как суточное число выздоровевших уменьшилось почти на 40%.

Также на 6,82% возросло количество пациентов, находящихся в стационарах Петербурга с подтвержденным коронавирусом. Число таких амбулаторных больных снизилось на 1,23%. Общее число тех, кто лечится с подтвержденным ковидом в больницах или дома, составляет на сегодня 72 540 человек.

В Межведомственном координационном совете объяснили рост числа больных с COVID-19 в стационарах госпитализацией тех пациентов, которые изначально хотели в праздничные дни лечиться амбулаторно, но затем были вынуждены согласиться на стационарное лечение.

«Об этом же говорит доля тяжелых пациентов в городских больницах, которая по сравнению со вчерашним днем выросла на 1% и составляет 25%. Координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают граждан своевременно обращаться за медицинской помощью, а также соглашаться на госпитализацию в случае определения медицинскими работниками показаний к ней. Одна из причин роста доли тяжелых больных в стационарах — поздняя госпитализация, в том числе из-за нежелания пациентов госпитализироваться в праздники», — заявили специалисты.

Напомним, по данным федерального оперштаба, в Петербурге за 6 января зафиксировано 3005 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 1836 человек, умерли 69 человек.