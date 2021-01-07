Бишкек, 7 января, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов сегодня, 7 января, поздравил жителей республики с Рождеством Христовым.

President.kg Талант Мамытов

«Этот светлый праздник наполняет сердца верующих теплой надеждой, крепкой верой и искренней любовью, дарит духовную радость, объединяет людей, учит быть милосердными и терпимыми», — подчеркнул он.

При этом и. о. главы государства отметил, что одним из важнейших принципов госполитики является уважительное отношение к религиозным чувствам граждан.

«Православная церковь в Киргизии прилагает все усилия на пути укрепления межнационального мира и согласия в нашем обществе, воспитания граждан страны в духе любви к Отечеству, уважения к семейным и общечеловеческим ценностям, сохранения и укрепления диалога между религиозными конфессиями», — резюмировал Мамытов.