Женева, Швейцария, 7 января, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получивший название VOC и впервые обнаруженный в Великобритании, распространился уже в 22 странах Европы. Об этом сегодня, 7 января, сообщил журналистам директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Клюге констатировал, что, как и все вирусы, коронавирус SARS-CoV-2 со временем изменился. Специалисты ожидали этого. Однако появление нового штамма вызывает обеспокоенность и тревогу, и в ВОЗ это хорошо понимают. Вполне возможно, что новая мутация распространиться настолько, что заменит собой старые штаммы коронавируса.

Представитель ВОЗ добавил, что «британский» штамм коронавируса распространился уже в 22 странах Европы. На данный момент про этот штамм известно, что он более контагиозен (заразен) и, соответственно, распространяется быстрее. Сам характер заболевания, которое вызывает этот новый штамм, не отличается от того, что вызывает первоначальный штамм. Директор Европейского бюро ВОЗ подчеркнул, что дети все еще не входят в группу риска — подавляющее большинство из них переносят заражение бессимптомно.