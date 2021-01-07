Москва, 7 января, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки был выявлен 23 541 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 7 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что 23 541 новый случай заражения коронавирусом выявлен во всех 85 регионах России. Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 506 человек. Выздороветь от коронавирусной инфекции за прошедшие 24 часа смогли 23 729 человек.

В Москве за сутки зафиксировали 4871 новый случай заражения. Это наибольший суточный прирост числа случаев среди всех регионов России. Далее следуют Санкт-Петербург (3005), Московская область (1228), Нижегородская область (403), Воронежская область (394) и Ростовская область (393).