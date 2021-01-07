Мосальск, Калужская область, 7 января, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Пожар произошёл в помещении фермы в деревне Воронино Мосальского района Калужской области 6 января. После ликвидации возгорания в помещении обнаружено тело мужчины 1987 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru На месте пожара

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание вещи, которая лежала на обогревателе. Погибший работал на ферме сторожем и во время пожара спал. Предположительно мужчина отравился продуктами горения.

В настоящее время назначены экспертные исследования. Видимых телесных повреждений на теле погибшего не имеется. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.