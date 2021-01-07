Ростов-на-Дону, 7 января, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону встретили Рождество Христово в 56 храмах, в которых праздничные богослужения прошли с соблюдением санитарных норм. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 7 января.

Rostoveparhia.ru Ростов-на-Дону встретил Рождество

«Традиционные богослужения в этом году состоялись во всех 56 православных храмах города с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемических норм. В ходе служб соблюдалась социальная дистанция, прихожане были в защитных масках», — уточнили в мэрии.

Центром рождественских торжеств традиционно стал Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону, где митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил утреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. За богослужением были вознесены молитвы во время распространения вредоносного поветрия.