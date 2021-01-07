Вашингтон, 7 января, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Конгресс США утвердил итоги выборов президента Соединенных Штатов — победу одержал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Процедура утверждения завершилась сегодня, 7 января, на фоне протестов в Вашингтоне и даже после захвата сторонниками действующего главы государства здания Конгресса.

Gage Skidmore Джо Байден

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Напомним, что утверждение итогов выборов должно было состоятся 6 января. Однако в этот день сторонники действующего президента США Дональда Трампа попытались захватить Капитолий, в котором заседал Конгресс. Трамп перед этим в очередной раз заявил, что он не признает результаты выборов и считает себя победителем.

В результате столкновений у Капитолия и внутри него погибли по меньшей мере четыре сторонника Трампа. Ранения получили более десяти сотрудников правоохранительных органов.

Когда относительный порядок был восстановлен, законодатели продолжили процедуру утверждения итогов выборов. Процедура была завершена, и все возражения относительно результатов выборов в том или ином штате были отклонены Конгрессом.

Теперь Джо Байдену осталось только вступить в должность президента.

Для Трампа и его команды окончательно закрыты конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.