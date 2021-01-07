Санкт-Петербург, 7 января, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В ночь с 6 и 7 января в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ходе проведения праздничных рождественских мероприятий общественный правопорядок и безопасность вместе с полицией обеспечивали более 450 сотрудников Главного управления Росгвардии и военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ. Об этом 7 января сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главка Росгвардии по городу и области.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина Росгвардии у Казанского собора

«К местам проведения праздничных мероприятий были приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны, круглосуточно несущих дежурство на территории Санкт-Петербурга и населенных пунктов Ленинградской области в рамках единой дислокации», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии в контакте с полицейскими обеспечивали безопасность рождественских служб в 180 городских и областных православных храмах, а также на Рождественской ярмарке на Манежной площади Петербурга. Напомним, в этом году на ярмарке не проводится развлекательных мероприятий.

«Благодаря слаженной работе правоохранительных органов, нарушений общественного порядка в Санкт-Петербурге не было допущено», — отметили в ГУ Росгвардии.

Напомним, богослужения в храмах проводились с использование СИЗ и безопасной дистанции.