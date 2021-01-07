Москва, 7 января, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Во время чемпионата мира (ЧМ) по гандболу 2021 года игрокам сборной России запретят петь национальный гимн и демонстрировать российский флаг даже в официальной гостинице турнира. Об этом 7 января рассказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кастет

«Доходит до маразма. Ходить в форме (с национальной символикой России — ред.) мы не имеем права даже в гостинице, находясь в своих номерах. Запрет распространяется и на гимн», — приводит его слова ТАСС.

При этом ЧМ по гандболу состоится в Египте в период с 14 по 31 января, и российская национальная команда на нем будет выступать под названием «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team) с использованием флага ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей).

Напомним, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) спортсмены из России до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и других международных соревнованиях — без флага и гимна страны.