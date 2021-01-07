Бейрут, 7 января, 2021, 07:03 — ИА Регнум. В Ливане за сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 4166 человек, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на ливанской территории достигло 199 925. Также за минувшие сутки в Ливане скончался 21 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 1550 человек.

Власти Ливана распорядились ввести новый карантин с 7 января в связи с рекордным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Предварительно, он будет действовать до 1 февраля.