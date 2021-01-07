Вашингтон, 7 января, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Свой исторический максимум стоимости обновил курс самой популярной криптовалюты — биткоина. Об этом 7 января свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, подсчитывающего среднюю величину курса криптовалюты по более чем 20 биржам.

لرن روت Bitcoin

В ходе торговой сессии биткоин рос на 0,57% и в пике достигал отметки $37,168 тыс. На крупнейшей криптовалютной бирже Binance биткоин рос в цене на 8,40%, до $36,810 тыс. Всего в среднем за сутки цена криптовалюты возросла на 7,12%.

Отмечается, что цена криптовалюты резко возросла после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где шло заседание Конгресса. Сенаторы были вынуждены прервать заседание, на котором обсуждались результаты голосования выборщиков на президентских выборах.

По данным сервиса Bitcoin Treasuries, вложения крупных инвесторов в самую популярную криптовалюту составляют более $27 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что биткоин преодолел исторический максимум стоимости криптовалюты — отметку в $32 тысячи.