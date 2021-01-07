Москва, 7 января, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Решение правительства России сохранить размеры максимального и минимального пособий по безработице вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение 6 января в социальной сети Facebook.

Бен Шан. Безработные. 1938

«А кто-то ещё утверждает, что Россия — нестабильная страна. Ну вот же, стабильность!» — пишет Кемал Р.

Многие пользователи отметили, что правительство якобы не занимается реальным решением проблем в сфере поддержки безработных. По видению людей, в первую очередь необходимо обратить внимание на рынок трудовых мигрантов в стране.

«Пособия по безработице? Почему не перекрыт канал трудовых мигрантов? Они заполняют дешёвые рабочие места? А кто эти дешёвые места создаёт? О них говорить нельзя, места сами по себе, так же как и цены, и курс рубля. У нас всё само по себе», — поделился Александр Б.

Некоторые предположили, что причиной сохранения высоких ставок для безработных является надежда правительства на то, что данная категория граждан изъявит ему свою поддержку.

«Режим хочет задобрить безработных — активную часть общества. Вполне логично. А денег хватит?» — задаётся вопросом Дмитрий Ч.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что причиной всех бед является либеральная капиталистическая система, которая не отвечает интересам народа и государства.

«Государство должно иметь возможность обеспечить население рабочими местами, вопреки всяким рыночным законам. Сегодня государство может только рекомендовать частникам сохранять рабочие места и достойные зарплаты. Только если нет государственных предприятий, если нет официальных рабочих мест — ничего не будет. Это в перестройку нас убедили в преимуществах рынка, а на деле мы окунулись в самый зверский капитализм. Пора уже перестать надеются на частника. Он нужен, даже необходим, но государство и само должно работать, иметь фонд рабочих мест», — считает Гоша Б.

Напомним, 5 января правительство России приняло решение сохранить размеры максимального и минимального пособий по безработице.